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11.07.2018 18:50 Пятерых туляков обвиняют в похищении людей "Вести-Тула"





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Сумма причиненного ущерба всем жертвам преступлений составила порядка пяти миллионов рублей. Подсудимые обвиняются в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размере, которое повлекло за собой лишение прав на жилое помещение, а также в вымогательстве с применением насилия и в похищении человека. В отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Судебный процесс продолжается.







Пятерых туляков обвиняют в похищении людей и завладении их квартирами обманным путем. Злоумышленники, по данным следствия, действовали в 2016-м и 2017-м годах. По версии следствия, они работали по отработанной схеме: находили жителей Тулы, злоупотребляющих алкоголем, входили в доверие и обманом вывозили к себе по месту жительства в поселок Мясново, где методично спаивали, после чего склоняли к обмену квартир на меньшие по метражу с доплатой.Сумма причиненного ущерба всем жертвам преступлений составила порядка пяти миллионов рублей. Подсудимые обвиняются в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размере, которое повлекло за собой лишение прав на жилое помещение, а также в вымогательстве с применением насилия и в похищении человека. В отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Судебный процесс продолжается.

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