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11.07.2018 18:39 Жители Болохова рассказали губернатору о наболевшем "Вести-Тула"





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Обо всем наболевшем сегодня жители Болохова рассказали губернатору Алексею Дюмину. Встреча растянулась на несколько часов. Глава региона выслушал буквально каждого. Больше всего жаловались на текущие крыши, неблагоустроенные улицы.



Отдельное внимание попросили обратить на ФОК. Пять лет назад началась реконструкция старого здания. Но средства, пять миллионов рублей, до объекта так и не дошли. До сих пор в комплексе масса недоделок: внешних и внутренних.



Глава региона дал поручение комитету по спорту устранить недостатки в ближайшее время, а в будущем году полностью сдать объект.



Город депрессивного состояния. Разбитые дороги, нескончаемые жилищные проблемы, недостроенный физкультурный центр, а теперь еще и на дверях Дома культуры – замок. В связи с тем, что помещение не отвечает требованиям пожарной безопасности.Обо всем наболевшем сегодня жители Болохова рассказали губернатору Алексею Дюмину. Встреча растянулась на несколько часов. Глава региона выслушал буквально каждого. Больше всего жаловались на текущие крыши, неблагоустроенные улицы.Отдельное внимание попросили обратить на ФОК. Пять лет назад началась реконструкция старого здания. Но средства, пять миллионов рублей, до объекта так и не дошли. До сих пор в комплексе масса недоделок: внешних и внутренних.Глава региона дал поручение комитету по спорту устранить недостатки в ближайшее время, а в будущем году полностью сдать объект.











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