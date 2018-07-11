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11.07.2018 15:27 Фарфоровые цветы в руках тульских мастериц «цветут» круглый год Татьяна Голубова





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С холодным фарфором рукодельницы познакомились в начале прошлого века. Его придумали для создания скульптур и статуэток, но вскоре выяснилось, что материал прекрасно подходит для изящных украшений, искусственных растений, и лепку легко превратили из обычного хобби в довольно прибыльный бизнес. Елена – руководитель проекта «Диалог цветов», в свое время прошла японскую школу, тайскую, училась в Москве и сейчас в Туле передает мастерство всем желающим создавать прекрасное.



И совсем не обязательно иметь за плечами художественное образование или быть прирожденным скульптором, достаточно разбудить в себе всё творческое мышление, запастись терпением и качественным набором для лепки - и можно смело постигать это изысканное искусство.



Одуванчики, сирень, ирисы и, конечно, розы - все они здесь, в мастерской изделий холодного фарфора, цветут круглый год. И хоть они не имеют запаха, глаз радуют не меньше, чем такие же живые. Некоторые изделия отличить от натуральных цветов можно только на ощупь. «Чем мельче букет – сирень, незабудки – тем дольше всё делается», - рассказала руководитель проекта «Диалог цветов» Елена Софиева.С холодным фарфором рукодельницы познакомились в начале прошлого века. Его придумали для создания скульптур и статуэток, но вскоре выяснилось, что материал прекрасно подходит для изящных украшений, искусственных растений, и лепку легко превратили из обычного хобби в довольно прибыльный бизнес. Елена – руководитель проекта «Диалог цветов», в свое время прошла японскую школу, тайскую, училась в Москве и сейчас в Туле передает мастерство всем желающим создавать прекрасное.И совсем не обязательно иметь за плечами художественное образование или быть прирожденным скульптором, достаточно разбудить в себе всё творческое мышление, запастись терпением и качественным набором для лепки - и можно смело постигать это изысканное искусство.





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