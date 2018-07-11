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11.07.2018 14:53 Тульская область представлена на выставке «Иннопром-2018» "Вести-Тула"





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Тульская делегация провела ряд переговоров с представителями ассоциаций зарубежных производителей и руководителями заинтересованных компаний, приняла участие в главной стратегической сессии «Иннопром» «Люди, Машины, Софт: эффективность взаимодействия». Участники сессии обсудили главный вопрос о соотношении технического обеспечения, персонала и программного обеспечения.







Делегация Тульского региона принимает участие в ежегодной международной промышленной выставки «Иннопром-2018», которая проходит в эти дни в Екатеринбурге и посвящена робототехнике и цифровизации.Тульская делегация провела ряд переговоров с представителями ассоциаций зарубежных производителей и руководителями заинтересованных компаний, приняла участие в главной стратегической сессии «Иннопром» «Люди, Машины, Софт: эффективность взаимодействия». Участники сессии обсудили главный вопрос о соотношении технического обеспечения, персонала и программного обеспечения.

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