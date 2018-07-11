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11.07.2018 14:11 На вопросы о кадастровой стоимости недвижимости туляков готовы ответить в БТИ Алина Фурсенко





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Так что множество туляков оспаривали ее стоимость по сложной схеме – через Росреестр и через суд. Теперь уточнить данные можно, составив декларацию в БТИ. «Указал, где находится объект, этажность, год постройки. Вот сейчас я заполнил декларацию и надеюсь, что в ближайшее время мне сообщат правду - завышена стоимость или нет», - надеется Владимир Сурков.



Если специалисты обнаружат ошибку – поправят, если ситуация спорная – придется подключать независимых оценщиков. Куда обращаться и сколько ждать – вопросов много. Задать их можно по телефону горячей линии 24-01-54.



Как рассказала специалист отдела сбора информации Анна Епифанцева, «мы только начали принимать звонки, поэтому бывает мало звонков, а бывает больше 20 в день. В основном, вопросы по заполнению деклараций, по срокам ее обработки, определению кадастровой стоимости».



Переоценка должна проходить с разницей в 3-5 лет, начиная с 2019 года переоценить предстоит порядка 2 миллионов объектов. Пока идет сбор информации - мониторинг объявлений, сбор данных по разным районам, внесение их в базу, на которой отмечены также факторы, влияющие на стоимость, например, мусорные полигоны или заводы поблизости. Соответственно, сама структура БТИ должна измениться согласно новым полномочиям.



Врио директора ГУ ТО «Областное БТИ» Людмила Горчакова рассказала, что «у новых сотрудников появился новый функционал, новые должностные обязанности и новый программный продукт, который нацелен на сбор семантических данных и оценочное зонирование. То есть на карту Тульской области будут нанесены данные о рыночной стоимости объектов, и о кадастровой стоимости объектов».



И немалую роль в этом процессе будут играть и сами туляки, которые решили озаботиться кадастровой стоимостью своей недвижимости, прежде чем удивиться цифре, которую получат в квитанции из налоговой.



За последние несколько лет туляки не раз удивлялись новым непривычным цифрам в квитанциях, приходящих из налоговой. Сначала налог на недвижимость рассчитывался исходя из инвентаризационной стоимости, после – из кадастровой, которая существенно отличалась и от инвентаризационной, и от рыночной тоже.Так что множество туляков оспаривали ее стоимость по сложной схеме – через Росреестр и через суд. Теперь уточнить данные можно, составив декларацию в БТИ. «Указал, где находится объект, этажность, год постройки. Вот сейчас я заполнил декларацию и надеюсь, что в ближайшее время мне сообщат правду - завышена стоимость или нет», - надеется Владимир Сурков.Если специалисты обнаружат ошибку – поправят, если ситуация спорная – придется подключать независимых оценщиков. Куда обращаться и сколько ждать – вопросов много. Задать их можно по телефону горячей линии 24-01-54.Как рассказала специалист отдела сбора информации Анна Епифанцева, «мы только начали принимать звонки, поэтому бывает мало звонков, а бывает больше 20 в день. В основном, вопросы по заполнению деклараций, по срокам ее обработки, определению кадастровой стоимости».Переоценка должна проходить с разницей в 3-5 лет, начиная с 2019 года переоценить предстоит порядка 2 миллионов объектов. Пока идет сбор информации - мониторинг объявлений, сбор данных по разным районам, внесение их в базу, на которой отмечены также факторы, влияющие на стоимость, например, мусорные полигоны или заводы поблизости. Соответственно, сама структура БТИ должна измениться согласно новым полномочиям.Врио директора ГУ ТО «Областное БТИ» Людмила Горчакова рассказала, что «у новых сотрудников появился новый функционал, новые должностные обязанности и новый программный продукт, который нацелен на сбор семантических данных и оценочное зонирование. То есть на карту Тульской области будут нанесены данные о рыночной стоимости объектов, и о кадастровой стоимости объектов».И немалую роль в этом процессе будут играть и сами туляки, которые решили озаботиться кадастровой стоимостью своей недвижимости, прежде чем удивиться цифре, которую получат в квитанции из налоговой.





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