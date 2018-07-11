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11.07.2018 13:46 «Газон» приглашает на караоке в Тульский кремль Вести-Тула





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15.30-17 - Тренинг «Генерация бизнес-идеи». 17 – 18.30 - Клуб иностранного общения от «Speak English». С 18 до 20 – большой турнир по игре «Мафия». А в 19 состоится экскурсия «Самые необычные факты истории Тулы». Вы познакомитесь с необычной историей производства пряников в нашем городе, узнаете историю создания кукольного театра, цирка, оружейного завода.



Также в 19 часов на малой сцене молодежного пространства «Газон» состоится вечер караоке! Современные хиты, непринужденная обстановка. Ну а в 21.30 при благоприятных погодных условиях планируется просмотр фильма «Шоколад».



Молодежное пространство «Газон» приглашает в Тульский кремль. Каждую среду и пятницу с 17 до 19 посетителей ждут увлекательные мастер-классы от Центра традиционной тульской керамики. Это возможность весело и интересно провести время и создать авторские вещи.15.30-17 - Тренинг «Генерация бизнес-идеи». 17 – 18.30 - Клуб иностранного общения от «Speak English». С 18 до 20 – большой турнир по игре «Мафия». А в 19 состоится экскурсия «Самые необычные факты истории Тулы». Вы познакомитесь с необычной историей производства пряников в нашем городе, узнаете историю создания кукольного театра, цирка, оружейного завода.Также в 19 часов на малой сцене молодежного пространства «Газон» состоится вечер караоке! Современные хиты, непринужденная обстановка. Ну а в 21.30 при благоприятных погодных условиях планируется просмотр фильма «Шоколад».

Читать @gtrktula

















