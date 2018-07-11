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11.07.2018 13:34 Тульские десантники прибыли на учения в Ивановскую область Вести-Тула





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В рамках учений запланировано десантирование техники. 53 боевые машины погрузят в самолеты и отправят вместе с экипажами в Рязанскую область. С неба на землю вместе с экипажами десантируются новейшие БМД-4М и БТР МДМ.



Тульские десантники участвуют в масштабных учениях в Ивановской области. На аэродром «Северный» прибыли более 30 военно-транспортных самолетов Ил-76. Среди прилетевших - экипажи из Таганрога, Твери, Ульяновска, Омска. Также в Иваново прибыли военнослужащие 106-й тульской гвардейской дивизии ВДВ, 137-й полк которой будет десантироваться с военно-транспортных самолетов.В рамках учений запланировано десантирование техники. 53 боевые машины погрузят в самолеты и отправят вместе с экипажами в Рязанскую область. С неба на землю вместе с экипажами десантируются новейшие БМД-4М и БТР МДМ.

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