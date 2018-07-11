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11.07.2018 12:56 В Туле появилась спецмашина для содержания ливнёвки Вести-Тула





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Отремонтирован ряд объектов - ливнёвки в районе Советской, 110, Могилевского сквера, Восточного обвода, на многих улицах. В этом году на ремонт уже израсходован 21 миллион рублей. Приведена в порядок ливнёвка на десятках улиц.



По словам Авилова, «в текущем году приобретена каналопромывочная илососная машина для выполнения работ по содержанию ливневой канализации. На это мы тратили порядка 20 миллионов рублей в год, теперь же выполняем эти работы в большем объёме. Единоразово отдали 12 миллионов, а не каждый год по 20. Работы выполняются на дорогах и по заявкам жителей на придомовых территориях».



Теперь осталось дождаться проливных дождей, чтобы проверить качество ремонта и работы спецмашины.



Кто и как ремонтирует ливневую канализацию в Туле? Эти вопросы стали одними из ключевых на оперативном совещании Правительства области. По словам главы администрации Тулы Евгения Авилова, в прошлом году на восстановление ливневой канализации было выделено более 20 миллионов рублей.Отремонтирован ряд объектов - ливнёвки в районе Советской, 110, Могилевского сквера, Восточного обвода, на многих улицах. В этом году на ремонт уже израсходован 21 миллион рублей. Приведена в порядок ливнёвка на десятках улиц.По словам Авилова, «в текущем году приобретена каналопромывочная илососная машина для выполнения работ по содержанию ливневой канализации. На это мы тратили порядка 20 миллионов рублей в год, теперь же выполняем эти работы в большем объёме. Единоразово отдали 12 миллионов, а не каждый год по 20. Работы выполняются на дорогах и по заявкам жителей на придомовых территориях».Теперь осталось дождаться проливных дождей, чтобы проверить качество ремонта и работы спецмашины.





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