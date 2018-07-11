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НОВОСТИ | Общество



11.07.2018 12:43 В посёлке Оленьковском спешат выполнить распоряжение губернатора
Татьяна Смирнова

В посёлке Оленьковском спешат выполнить распоряжение губернатора

| фото |
Эти дома по улице Новой в поселке Оленьковском были построены в 70-х годах прошлого века. Квартиры предназначались для рабочих местного совхоза. В 90-х он пришел в упадок, а люди так и продолжили здесь жить.

Естественно, с годами жилье новее не становилось. Коммунальные проблемы нарастали как снежный ком. Одна из них - текущие крыши. Куда только не обращались жители. Последним шансом на изменение ситуации к лучшему стало обращение к губернатору. Распоряжение о ремонте крыши Алексей Дюмин дал прямо во время рабочей поездки в начале июня. И буквально через пару недель на улице Новой закипела работа.

«Полностью снят старый шифер, частично заменены стропила, кладётся профлист. По договору окончание срока 1 августа, но надеемся работы завершить раньше», - сообщил Иван Граев, инженер ООО «ВК». «Люди уже ремонт начали делать вовсю», - говорит житель посёлка Вячеслав Чиркунов.

Средства на ремонт трех кровель поступили из Фонда развития Тульской области «Перпектива». Как сообщила его директор Юлия Федосеева, «стоимость одного подъезда 109 тысяч рублей. Мы предлагаем 7 и 8 дом взять нам, а дом №6 ремонтировать за счёт источников МО «Венёвский район», так как там много муниципальной собственности».

Проработаны и другие проблемные вопросы. Так, уже подписан контракт с подрядчиком, который завершит строительство ФАПа, министерство здравоохранения подобрали медработника, который приступит к работе сразу же после сдачи и укомплектования фельдшерско-акушерского пункта.
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