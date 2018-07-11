Матвей:
Путь к жизни
Отцы и дети:
Отравление метанолом
Неизбежное:
Капремонт дорожает
Тульская набережная:
Проект-адреналин


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



11.07.2018 12:00 В Дубне приступили к реставрации дома Мосоловых
Полина Ермолаева

В Дубне приступили к реставрации дома Мосоловых

| фото |
Лестница за 200 лет, а дом был построен в 1828 Петром Мосоловым, конечно, весьма обветшала в деревянных частях своих, но литые отлично сохранились. А еще повезло паркету на втором этаже – ему тоже продлят жизнь, значительно омолодив.

По словам главы администрации Дубенского района Кирилла Гузова, «есть две основные идеи. Первая – создание музея российской доменной металлургии, вторая - перевод сюда районного загса, чтобы на базе комплекса с прудом, парком, домом развивать свадебный туризм».

Внизу – гостиная для приёмов, бальная зала и прочие «официальные» помещения, наверху — жилые комнаты. Причем, еще два года назад можно смело было говорить о том, что они действительно жилые. Только зимой 2016 года исторический дом покинули жильцы, и повсюду еще имеются напоминания пребывания тут людей.

45 миллионов рублей – средства федеральные и областные – столько планируется потратить на завершение восстановления исторической памяти и создание туристически привлекательного оазиса в центре Дубны. Пруд и парк уже приведены в порядок.

Как рассказал начальник участка Василий Пецу, «первым делом мы должны сделать усиление фундамента, раскрыть цоколь, снять плохие доски, заняться кровлей».

Реставрация дома займет не менее пяти месяцев, во всяком случае, так расставлены временные ориентиры. 1 декабря – срок сдачи. Так что есть большая вероятность, что на Красную горку следующего года молодожены получат еще одно красивое место, как вариант бракосочетания в помещичьем стиле!
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .