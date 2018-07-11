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11.07.2018 12:00 В Дубне приступили к реставрации дома Мосоловых Полина Ермолаева





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По словам главы администрации Дубенского района Кирилла Гузова, «есть две основные идеи. Первая – создание музея российской доменной металлургии, вторая - перевод сюда районного загса, чтобы на базе комплекса с прудом, парком, домом развивать свадебный туризм».



Внизу – гостиная для приёмов, бальная зала и прочие «официальные» помещения, наверху — жилые комнаты. Причем, еще два года назад можно смело было говорить о том, что они действительно жилые. Только зимой 2016 года исторический дом покинули жильцы, и повсюду еще имеются напоминания пребывания тут людей.



45 миллионов рублей – средства федеральные и областные – столько планируется потратить на завершение восстановления исторической памяти и создание туристически привлекательного оазиса в центре Дубны. Пруд и парк уже приведены в порядок.



Как рассказал начальник участка Василий Пецу, «первым делом мы должны сделать усиление фундамента, раскрыть цоколь, снять плохие доски, заняться кровлей».



Реставрация дома займет не менее пяти месяцев, во всяком случае, так расставлены временные ориентиры. 1 декабря – срок сдачи. Так что есть большая вероятность, что на Красную горку следующего года молодожены получат еще одно красивое место, как вариант бракосочетания в помещичьем стиле!



Лестница за 200 лет, а дом был построен в 1828 Петром Мосоловым, конечно, весьма обветшала в деревянных частях своих, но литые отлично сохранились. А еще повезло паркету на втором этаже – ему тоже продлят жизнь, значительно омолодив.По словам главы администрации Дубенского района Кирилла Гузова, «есть две основные идеи. Первая – создание музея российской доменной металлургии, вторая - перевод сюда районного загса, чтобы на базе комплекса с прудом, парком, домом развивать свадебный туризм».Внизу – гостиная для приёмов, бальная зала и прочие «официальные» помещения, наверху — жилые комнаты. Причем, еще два года назад можно смело было говорить о том, что они действительно жилые. Только зимой 2016 года исторический дом покинули жильцы, и повсюду еще имеются напоминания пребывания тут людей.45 миллионов рублей – средства федеральные и областные – столько планируется потратить на завершение восстановления исторической памяти и создание туристически привлекательного оазиса в центре Дубны. Пруд и парк уже приведены в порядок.Как рассказал начальник участка Василий Пецу, «первым делом мы должны сделать усиление фундамента, раскрыть цоколь, снять плохие доски, заняться кровлей».Реставрация дома займет не менее пяти месяцев, во всяком случае, так расставлены временные ориентиры. 1 декабря – срок сдачи. Так что есть большая вероятность, что на Красную горку следующего года молодожены получат еще одно красивое место, как вариант бракосочетания в помещичьем стиле!





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