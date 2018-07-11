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11.07.2018 11:10 По программе капремонта в Туле заменят каждый 17-й отработавший свой срок лифт Надежда Долгих





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В эксплуатацию эти старожилы были введены в далёком 1967-м. По словам жильцов, они хоть и ремонтировались, но время берет своё - нужна замена. Всего в региональной столице более 2300 лифтов. Из них отработали свой срок службы почти 1300. А заменят 77 в 26-ти многоквартирных домах. Арифметика неутешительная, но если бы не программа Фонда капитального ремонта, жителям пришлось либо вступать в «Народный бюджет», либо ремонтировать грузоподъёмник за свои.



Как рассказал заместитель главы администрации Тулы по строительству и ЖКХ Роман Мурзин, «это программа софинансирования, причем сложного софинансирования, где чуть более 50% принадлежит Фонду капитального ремонта, в равной доле около 22% - это средства регионального и муниципального бюджета и чуть более 3,5% - это софинансирование жителей».



Уже определен подрядчик - предприятие «Трансэнерго». До 25 июля компанией будет разработана проектно-сметная документация, а к 15 октября этого года жители, возможно, будут ездить в новом, опрятном лифте.



Лифт застрял. В данном случае - во времени. Полвека и один год он развозит жителей по этажам. И до сих пор делает это, пусть и со скрипом, но исправно. Однако работать грузоподъемному ветерану труда осталось еще немного. Он и его сосед в другом подъезде этого дома будут заменены на новые лифты в этом году.В эксплуатацию эти старожилы были введены в далёком 1967-м. По словам жильцов, они хоть и ремонтировались, но время берет своё - нужна замена. Всего в региональной столице более 2300 лифтов. Из них отработали свой срок службы почти 1300. А заменят 77 в 26-ти многоквартирных домах. Арифметика неутешительная, но если бы не программа Фонда капитального ремонта, жителям пришлось либо вступать в «Народный бюджет», либо ремонтировать грузоподъёмник за свои.Как рассказал заместитель главы администрации Тулы по строительству и ЖКХ Роман Мурзин, «это программа софинансирования, причем сложного софинансирования, где чуть более 50% принадлежит Фонду капитального ремонта, в равной доле около 22% - это средства регионального и муниципального бюджета и чуть более 3,5% - это софинансирование жителей».Уже определен подрядчик - предприятие «Трансэнерго». До 25 июля компанией будет разработана проектно-сметная документация, а к 15 октября этого года жители, возможно, будут ездить в новом, опрятном лифте.





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