НОВОСТИ | Общество







11.07.2018 10:49 Система «Меркурий» поможет потребителям проследить путь колбасы София Гафарова





| фото |



Это не единственный камень преткновения на пути освоения «Меркурия» предпринимателем Петром. Сама система ему кажется очень запутанной, а новый документооборот - непонятным. Как законопослушного реализатора сельхозпродукции его пока это не очень пугает - готов довести все до конца, а вот как у будущего производителя мясных полуфабрикатов - есть сомнения. По опыту поставщиков. «Для маленьких производителей увеличение лишнего документооборота является минусом. В сельской глубинке не всегда есть интернет», - говорит Жилкин.



По региону порядка 10 тысяч организаций должны подключиться к системе «Меркурий» - электронной базе данных, в которую контрагенты, участвующие в реализации сельхозпродукции, будут вносить данные о своем товаре. Это птицеводческие и животноводческие предприятия, фермы, оптовые базы, розничные магазины и другие. Словом, предприятия, кому нужны ветеринарные сопроводительные документы продукции животного происхождения. Благодаря электронной системе прежде можно получить документы удаленно без бумажной волокиты.



При нас в ветслужбе достаточно шустро, буквально за 15 минут, оформили сертификат для одной из организаций. Но здесь готовились с 2015 года. К предприятиям пока относятся с пониманием, переходный период продлили до декабря этого года. Потом начнут штрафовать. Далеких от «Меркурия» в области насчитывается процентов 10, и это в большинстве своем розничная торговля. А что в итоге должен получить потребитель? Безопасную продукцию.



По словам ветврача ветеринарно-санитарной экспертизы Тульской областной ветеринарной службы Александры Котюховой, «система контролирует при вывозе из одного района в другой, чтобы не произошло распространение заболеваний. В этом плане – ужесточение».



Так же система требует более глубоких знаний технологического процесса. Не получится как в анекдоте: при производстве колбасы ни одно животное не пострадало. Теперь по QR-коду на чеке через смартфон можно будет проследить путь товара, например, от теленка до прилавка. По словам Александры Котюховой, «системой последовательных ссылок на сертификаты отслеживается натуральность продукции, здоровье животных, их вакцинация».



Дополненное введение данных о списании сырья теперь позволит системе контролировать и достоверность в производстве продукции. То есть на 100 кг мяса уже не получится зарегистрировать 200 кг котлет. Такие преимущества обещает система «Меркурий». Кстати, теперь в ней должны регистрироваться и владельцы кошек, собак, лошадей, выезжающие на выставки или соревнования.



«Сейчас пытаюсь войти в систему «Меркурий» под своим логином и паролем, у меня не получается, хотя регистрацию прошёл ещё в январе. Теперь мне нужно с ворохом бумаг ехать в Россельхознадзор», - рассказывает предприниматель Петр Жилкин.Это не единственный камень преткновения на пути освоения «Меркурия» предпринимателем Петром. Сама система ему кажется очень запутанной, а новый документооборот - непонятным. Как законопослушного реализатора сельхозпродукции его пока это не очень пугает - готов довести все до конца, а вот как у будущего производителя мясных полуфабрикатов - есть сомнения. По опыту поставщиков. «Для маленьких производителей увеличение лишнего документооборота является минусом. В сельской глубинке не всегда есть интернет», - говорит Жилкин.По региону порядка 10 тысяч организаций должны подключиться к системе «Меркурий» - электронной базе данных, в которую контрагенты, участвующие в реализации сельхозпродукции, будут вносить данные о своем товаре. Это птицеводческие и животноводческие предприятия, фермы, оптовые базы, розничные магазины и другие. Словом, предприятия, кому нужны ветеринарные сопроводительные документы продукции животного происхождения. Благодаря электронной системе прежде можно получить документы удаленно без бумажной волокиты.При нас в ветслужбе достаточно шустро, буквально за 15 минут, оформили сертификат для одной из организаций. Но здесь готовились с 2015 года. К предприятиям пока относятся с пониманием, переходный период продлили до декабря этого года. Потом начнут штрафовать. Далеких от «Меркурия» в области насчитывается процентов 10, и это в большинстве своем розничная торговля. А что в итоге должен получить потребитель? Безопасную продукцию.По словам ветврача ветеринарно-санитарной экспертизы Тульской областной ветеринарной службы Александры Котюховой, «система контролирует при вывозе из одного района в другой, чтобы не произошло распространение заболеваний. В этом плане – ужесточение».Так же система требует более глубоких знаний технологического процесса. Не получится как в анекдоте: при производстве колбасы ни одно животное не пострадало. Теперь по QR-коду на чеке через смартфон можно будет проследить путь товара, например, от теленка до прилавка. По словам Александры Котюховой, «системой последовательных ссылок на сертификаты отслеживается натуральность продукции, здоровье животных, их вакцинация».Дополненное введение данных о списании сырья теперь позволит системе контролировать и достоверность в производстве продукции. То есть на 100 кг мяса уже не получится зарегистрировать 200 кг котлет. Такие преимущества обещает система «Меркурий». Кстати, теперь в ней должны регистрироваться и владельцы кошек, собак, лошадей, выезжающие на выставки или соревнования.





Читать @gtrktula

















