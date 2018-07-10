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10.07.2018 17:37 В Туле появится еще одна площадка для кроссфита "Вести-Тула"





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Он поручил руководству Пролетарского территориального округа проработать данный вопрос. И вот сегодня, стартовали работы по разгрузке и монтажу площадки. Силовой комплекс будет включать в себя штанги, гири, груши и многое другое.







На набережной реки Упы устанавливают площадку для кроссфита. Открытие площадки запланировано на 25 июля. Обращения от инициативных жителей с просьбой установки площадки для занятий силовыми видами спорта неоднократно поступали к главе администрации Тулы Евгению Авилову.Он поручил руководству Пролетарского территориального округа проработать данный вопрос. И вот сегодня, стартовали работы по разгрузке и монтажу площадки. Силовой комплекс будет включать в себя штанги, гири, груши и многое другое.

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