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10.07.2018 16:51 Туляки смогли почувствовать себя героями боевика "Вести-Тула"





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Риск - профессия настоящих каскадёров, да и адреналина, по словам организаторов, хоть отбавляй. На базе центра «Витязь» гости смогли самостоятельно совершить самые рискованные трюки и даже снять собственную сцену боя.



«Мы решили дать людям попробовать себя в роли каскадера. Самое важно было соблюсти меры безопасности. Одно дело, когда трюки выполняют профессиональные каскадеры, а другое – человек совершенно не подготовленный», - говорит руководитель центра «Витязь» Иван Осипов.





Взрывы, падения, выстрелы, гонки и драки - всё как в настоящем остросюжетном кино. Теперь и каждый туляк может почувствовать себя в роли каскадёра или героя настоящего боевика.Риск - профессия настоящих каскадёров, да и адреналина, по словам организаторов, хоть отбавляй. На базе центра «Витязь» гости смогли самостоятельно совершить самые рискованные трюки и даже снять собственную сцену боя.«Мы решили дать людям попробовать себя в роли каскадера. Самое важно было соблюсти меры безопасности. Одно дело, когда трюки выполняют профессиональные каскадеры, а другое – человек совершенно не подготовленный», - говорит руководитель центра «Витязь» Иван Осипов.









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