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10.07.2018 16:22 В Туле заменят 77 лифтов "Вести-Тула"





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Уже определен подрядчик - предприятие «Трансэнерго». До 25 июля компанией будет разработана проектно-сметная документация, после чего стартует выполнение монтажных работ. Они в свою очередь должны завершиться до 15 октября этого года.



Как рассказал, «…это программа софинансирования, причем сложного софинансирования. Чуть более 50% принадлежит Фонду капитального ремонта. В равной доле примерно по 22% - это средства регионального и муниципального бюджетов. 3,7% - это софинансирование жителей».

77 лифтов в 26 многоквартирных домах Тулы будут заменены в этом году. Некоторые из них введены в эксплуатацию полвека назад. Такая замена в Туле будет производиться впервые - по программе Фонда капитального ремонта.Уже определен подрядчик - предприятие «Трансэнерго». До 25 июля компанией будет разработана проектно-сметная документация, после чего стартует выполнение монтажных работ. Они в свою очередь должны завершиться до 15 октября этого года.Как рассказал, «…это программа софинансирования, причем сложного софинансирования. Чуть более 50% принадлежит Фонду капитального ремонта. В равной доле примерно по 22% - это средства регионального и муниципального бюджетов. 3,7% - это софинансирование жителей».















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