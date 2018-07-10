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10.07.2018 15:52 Как в Туле уживаются велосипедисты, автолюбители и пешеходы? Полина Ермолаева





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«Я спокойно шла по улице Советской по тротуару, а сзади на меня на большой скорости наехал велосипед. Получился перелом руки и вывих колена», - рассказала Светлана Шугара.



Садясь за руль велосипеда или автомобиля, говорят профессионалы, главное - не забывать включать при этом режим повышенного внимания. По словам организатора тульских велопарадов Дениса Ворошнина, «за рулём автомобиля я объезжаю велосипедистов на максимально безопасном расстоянии. Реально страшно, когда велосипедисты, автомобилисты и пешеходы делят дорогу. Страшно для тех, кто слабее».



Выезжаешь на дорогу? Значит, обязан знать и соблюдать установленные правила. Но, снимая сюжет, мы пришли к неутешительной статистике - из десяти велосипедистов только один спешился на пешеходном переходе.



Как рассказал инспектор группы по пропаганде БДД УГИБДД по Тульской области Александра Ларина, «самая большая ошибка велосипедистов – проезд через пешеходный переход. Перед переходом велосипедист должен спешиться».



Инфраструктура города относительно разворота лицом к велосипедистам медленно, но меняется. К примеру, сейчас ведется разработка проекта, который соединит Баташи с набережной Упы. По словам главы администрации Тулы Евгения Авилова, «планируем, что в следующем году приступим к строительству этой велодорожки. У велосипедистов будет возможность достигать центра города из Заречья».



Серьёзная проблема – пробелы в воспитании и элементарное неуважение друг друга. Даже в условиях стеснённых можно вполне неплохо существовать всем участникам движения, если к режиму повышенного внимания ещё добавить и режим чистой совести и человеколюбия.



Если у машин и пешеходов имеется выделенное специально под них городское пространство, то велосипедисты этим явно обделены. А потому - велосипедисты мешают автолюбителям, пешеходы – велосипедистам.«Я спокойно шла по улице Советской по тротуару, а сзади на меня на большой скорости наехал велосипед. Получился перелом руки и вывих колена», - рассказала Светлана Шугара.Садясь за руль велосипеда или автомобиля, говорят профессионалы, главное - не забывать включать при этом режим повышенного внимания. По словам организатора тульских велопарадов Дениса Ворошнина, «за рулём автомобиля я объезжаю велосипедистов на максимально безопасном расстоянии. Реально страшно, когда велосипедисты, автомобилисты и пешеходы делят дорогу. Страшно для тех, кто слабее».Выезжаешь на дорогу? Значит, обязан знать и соблюдать установленные правила. Но, снимая сюжет, мы пришли к неутешительной статистике - из десяти велосипедистов только один спешился на пешеходном переходе.Как рассказал инспектор группы по пропаганде БДД УГИБДД по Тульской области Александра Ларина, «самая большая ошибка велосипедистов – проезд через пешеходный переход. Перед переходом велосипедист должен спешиться».Инфраструктура города относительно разворота лицом к велосипедистам медленно, но меняется. К примеру, сейчас ведется разработка проекта, который соединит Баташи с набережной Упы. По словам главы администрации Тулы Евгения Авилова, «планируем, что в следующем году приступим к строительству этой велодорожки. У велосипедистов будет возможность достигать центра города из Заречья».Серьёзная проблема – пробелы в воспитании и элементарное неуважение друг друга. Даже в условиях стеснённых можно вполне неплохо существовать всем участникам движения, если к режиму повышенного внимания ещё добавить и режим чистой совести и человеколюбия.





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