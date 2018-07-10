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10.07.2018 15:50 Тульские воздухоплаватели успешно выступили в Кунгуре "Вести-Тула"





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Всего за пять дней соревнований пилоты совершили семь полётов (два были отменены по погодным условиям), в ходе которых выполнили 33 задания, поставленные спортивным директором Игорем Старковым. Олег Снетков завоевал серебро Кубка России, а Дмитрий Жохов – бронзу Кубка и золото молодежного первенства России.





В минувшие выходные в Кунгуре завершился Кубок России по воздухоплавательному спорту. Для туляков западно-уральское небо вновь стало счастливым. Сразу два туляка - Олег Снетков и Дмитрий Жохов - поднялись на пьедестал по итогам престижных соревнований.Всего за пять дней соревнований пилоты совершили семь полётов (два были отменены по погодным условиям), в ходе которых выполнили 33 задания, поставленные спортивным директором Игорем Старковым. Олег Снетков завоевал серебро Кубка России, а Дмитрий Жохов – бронзу Кубка и золото молодежного первенства России.

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