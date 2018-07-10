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10.07.2018 15:19 «Арсенал» сыграл вничью 2:2 с венской «Аустрией» Александр Конов





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На этом сборе «Арсеналу» предстоит провести ещё два контрольных матча против голландских клубов «ВитЭсс» и «Ут_рехт». Они состоятся 13-го и 16-го июля.







Футболисты тульского «Арсенала» сыграли вничью 2:2 с венской «Аустрией» на тренировочном сборе в Австрии. Счёт в первом тайме открыли номинальные хозяева поля. Сразу после перерыва два мяча в ворота австрийцев провёл Сергей Ткачёв. Но удержать преимущество у туляков не получилось.На этом сборе «Арсеналу» предстоит провести ещё два контрольных матча против голландских клубов «ВитЭсс» и «Ут_рехт». Они состоятся 13-го и 16-го июля.

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