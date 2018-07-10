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НОВОСТИ | Общество



10.07.2018 17:29 «Ростелеком» устранил цифровое неравенство в Тульском регионе
Вести-Тула

«Ростелеком» устранил цифровое неравенство в Тульском регионе

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В Тульской области «Ростелеком» завершил реализацию федеральной государственной программы «Устранение цифрового неравенства» (УЦН). Согласно условиям госконтракта социальным интернетом в регионе обеспечены 224 поселения, в которых проживает от 250 до 500 человек. На заключительном этапе точки беспроводного доступа в интернет установлены в 83 населенных пунктах.

Ярослав Раков, министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области:
«Благодаря «Ростелекому» наш регион в числе первых в России завершил работы по программе УЦН. Реализация такого крупного государственного проекта – отличный пример социального партнерства бизнеса и государства, в основе развития которого лежит доступность телекоммуникаций. Доступ в интернет, а вместе с ним и повышение качества жизни в целом, получили десятки тысяч жителей удаленных населенных пунктов Тульской области».

По программе УЦН крупнейший в России провайдер цифровых услуг проложил в Тульской области свыше 640 км оптики и установил 224 станции беспроводного доступа на железобетонных опорах. Каждая точка Wi-Fi обеспечивает на открытой местности покрытие радиусом до 100 метров и скоростью доступа более 10 Мбит/с. Авторизация пользователей осуществляется в полном соответствии с российским законодательством.

Андрей Карташов, директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком»:
«Реализацию проекта мы начали в августе 2015 года совместно с правительством в Тульской области. Подключение населенных пунктов проводили в несколько этапов, и приятно отметить, что «Ростелеком» завершил все работы по программе УЦН с опережением графика. Теперь у жителей сёл и деревень есть не просто выход в интернет – им открыт доступ к информации, общению и услугам. В рамках этого социального проекта доступ в Сеть наша компания предоставляет бесплатно».

С 1 августа 2017 года «Ростелеком» отменил плату за пользование высокоскоростным интернетом в точках доступа Wi-Fi, построенных по программе «Устранение цифрового неравенства» в малых и труднодоступных населенных пунктах. Работы проведены в рамках договора между Федеральным агентством связи (Россвязью) и «Ростелекомом» .
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