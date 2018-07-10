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10.07.2018 13:52 Что ждёт туляков и гостей города на «Газоне»? Вести-Тула





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До 20 часов предлагаются разнообразные настольные игры. С 18 до 20 часов в атриуме Тульского кремля - игра в формате ТВ-шоу «Где логика?». С 15.30 до 17.00 - тренинг повышения личной эффективности «Искусство покорять вершины» от молодёжного тренингового центра «Локация».



По его окончании начнётся занятие от школы английского языка «ЛэнАрк» «Делаем предсказания о будущем». И, конечно, кино под открытым небом. Сегодня в 21.30 при благоприятных погодных условиях планируется просмотр фильма «Напарник».



Сегодня продолжают работу площадки молодежного пространства «Газон» и, как всегда, предлагают массу всего интересного. В 19 часов состоится экскурсия «Письма, адресованные вечности» (Всехсвятский некрополь), в ходе которой вы познакомитесь с разнообразием архитектуры надгробий разных эпох и узнаете старые тульские тайны и истории.До 20 часов предлагаются разнообразные настольные игры. С 18 до 20 часов в атриуме Тульского кремля - игра в формате ТВ-шоу «Где логика?». С 15.30 до 17.00 - тренинг повышения личной эффективности «Искусство покорять вершины» от молодёжного тренингового центра «Локация».По его окончании начнётся занятие от школы английского языка «ЛэнАрк» «Делаем предсказания о будущем». И, конечно, кино под открытым небом. Сегодня в 21.30 при благоприятных погодных условиях планируется просмотр фильма «Напарник».

Читать @gtrktula

















