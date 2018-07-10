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10.07.2018 13:40 В Туле появится сквер в честь 20-летия регионального выпуска газеты «АиФ» Вести-Тула





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В рамках благоустройства предусмотрено асфальтирование, замена лавочек, установка новых опор освещения и новой бронзовой скульптуры, созданной по мотивам известной фотографии: собаки с «Аргументами и фактами» в зубах. Обновить эту территорию планируется в преддверии Дня города.





Сквер на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Лейтейзена в Туле предлагается обустроить в честь 20-летия газеты «Аргументы и факты» в Туле».В рамках благоустройства предусмотрено асфальтирование, замена лавочек, установка новых опор освещения и новой бронзовой скульптуры, созданной по мотивам известной фотографии: собаки с «Аргументами и фактами» в зубах. Обновить эту территорию планируется в преддверии Дня города.

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