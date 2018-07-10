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НОВОСТИ | Общество



10.07.2018 13:27 За неделю почти 200 тулякам потребовалась медпомощь в связи с укусами клещей
Вести-Тула

За неделю почти 200 тулякам потребовалась медпомощь в связи с укусами клещей

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Клещи не отступают. Только за прошедшую неделю в связи с присасыванием клещей в медучреждения региона обратились 178 человек, в том числе 67 детей. С начала же сезона эти цифры в разы выше - 2402 человека (из них детей - 718). Укусы клещами зарегистрированы во всех районах Тульской области.

Случаи присасывания клещей отмечаются на приусадебных участках и дворовых территориях, в лесополосах и на территории кладбищ, но основная масса присасываний происходит при выездах на природу, когда люди попадают на территории природных очагов обитания клещей, пренебрегая средствами защиты. Проведены акарицидные обработки более тысячи гектаров территории, из которых свыше 400 гектаров – в летних оздоровительных лагерях.
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