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НОВОСТИ | Общество



10.07.2018 13:04 «Итальянские дни» проходят в музее-заповеднике «Поленово»
Елена Панова

«Итальянские дни» проходят в музее-заповеднике «Поленово»

| фото |
У входа в усадьбу Поленова звучит Тарантелла. Веселая народная мелодия на самом деле связана не с праздником - в средние века в Италии так совершали обряд изгнания злого духа из человека.

Антонио Грамши играет с особым чувством, ведь это музыка его предков. Он – полный тезка своего деда, одного из основателей итальянской коммунистической партии и борца против фашистского режима Муссолини. «Я космополит, итальянец с русской душой, русский - с итальянской, потому что жил и учился и в Италии, и в России», - рассказал Антонио Грамши.

В рамках фестиваля в доме на Оке проходят лекции и встречи. Наталья Боровская - искусствовед, профессор Российской Академии живописи, ваяния и зодчества Илья Глазунова - рассказывает об образе Христа в искусстве. В творчестве Поленова религиозность занимает отдельное место. «Это уникальный человек в искусстве, сумевший создать своё личное художественное пространство, в котором мог жить не только он и его семья, а в которое до сих пор приходят другие люди, и им там хорошо».

Знаменитый шедевр «Христос и грешница» Поленов писал несколько лет, в том числе во время путешествия по Италии. В усадьбе хранится графическая копия картины. А цветное полотно художник продал, и на гонорар купил участок земли на Оке, место нынешнего музея.

Италия произвела настолько сильно впечатление на Поленова, что спустя годы в своём доме на Оке он создаёт выставку. В неё вошли фотокопии и репродукции картин его любимых итальянских художников – Рембрандта, Веласкеса, Леонардо да Винчи. Все фотографии развешаны рукой самого Василия Дмитриевича и с тех пор ни разу не меняли своего места.

Поленов был страстным коллекционером. Из Италии он привез предметы искусства, резной шкаф и уникальное изображение Мадонны 14 века, шедевр Сиенской школы.

Как рассказала директор Государственного музея-заповедника В.Д. Поленова Наталья Поленова, «к нам приезжала эксперт Музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина Виктория Эммануиловна Маркова. Она сказала, что было бы интересно эту работу впоследствии показать».

В эти дни в музее представлены работы Поленова, которые экспонируются не часто. А еще - итальянские акварели его младшей сестры Елены, талантливой, но менее известной художницы.














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