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10.07.2018 13:04 «Итальянские дни» проходят в музее-заповеднике «Поленово» Елена Панова





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Антонио Грамши играет с особым чувством, ведь это музыка его предков. Он – полный тезка своего деда, одного из основателей итальянской коммунистической партии и борца против фашистского режима Муссолини. «Я космополит, итальянец с русской душой, русский - с итальянской, потому что жил и учился и в Италии, и в России», - рассказал Антонио Грамши.



В рамках фестиваля в доме на Оке проходят лекции и встречи. Наталья Боровская - искусствовед, профессор Российской Академии живописи, ваяния и зодчества Илья Глазунова - рассказывает об образе Христа в искусстве. В творчестве Поленова религиозность занимает отдельное место. «Это уникальный человек в искусстве, сумевший создать своё личное художественное пространство, в котором мог жить не только он и его семья, а в которое до сих пор приходят другие люди, и им там хорошо».



Знаменитый шедевр «Христос и грешница» Поленов писал несколько лет, в том числе во время путешествия по Италии. В усадьбе хранится графическая копия картины. А цветное полотно художник продал, и на гонорар купил участок земли на Оке, место нынешнего музея.



Италия произвела настолько сильно впечатление на Поленова, что спустя годы в своём доме на Оке он создаёт выставку. В неё вошли фотокопии и репродукции картин его любимых итальянских художников – Рембрандта, Веласкеса, Леонардо да Винчи. Все фотографии развешаны рукой самого Василия Дмитриевича и с тех пор ни разу не меняли своего места.



Поленов был страстным коллекционером. Из Италии он привез предметы искусства, резной шкаф и уникальное изображение Мадонны 14 века, шедевр Сиенской школы.



Как рассказала директор Государственного музея-заповедника В.Д. Поленова Наталья Поленова, «к нам приезжала эксперт Музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина Виктория Эммануиловна Маркова. Она сказала, что было бы интересно эту работу впоследствии показать».



В эти дни в музее представлены работы Поленова, которые экспонируются не часто. А еще - итальянские акварели его младшей сестры Елены, талантливой, но менее известной художницы.



У входа в усадьбу Поленова звучит Тарантелла. Веселая народная мелодия на самом деле связана не с праздником - в средние века в Италии так совершали обряд изгнания злого духа из человека.Антонио Грамши играет с особым чувством, ведь это музыка его предков. Он – полный тезка своего деда, одного из основателей итальянской коммунистической партии и борца против фашистского режима Муссолини. «Я космополит, итальянец с русской душой, русский - с итальянской, потому что жил и учился и в Италии, и в России», - рассказал Антонио Грамши.В рамках фестиваля в доме на Оке проходят лекции и встречи. Наталья Боровская - искусствовед, профессор Российской Академии живописи, ваяния и зодчества Илья Глазунова - рассказывает об образе Христа в искусстве. В творчестве Поленова религиозность занимает отдельное место. «Это уникальный человек в искусстве, сумевший создать своё личное художественное пространство, в котором мог жить не только он и его семья, а в которое до сих пор приходят другие люди, и им там хорошо».Знаменитый шедевр «Христос и грешница» Поленов писал несколько лет, в том числе во время путешествия по Италии. В усадьбе хранится графическая копия картины. А цветное полотно художник продал, и на гонорар купил участок земли на Оке, место нынешнего музея.Италия произвела настолько сильно впечатление на Поленова, что спустя годы в своём доме на Оке он создаёт выставку. В неё вошли фотокопии и репродукции картин его любимых итальянских художников – Рембрандта, Веласкеса, Леонардо да Винчи. Все фотографии развешаны рукой самого Василия Дмитриевича и с тех пор ни разу не меняли своего места.Поленов был страстным коллекционером. Из Италии он привез предметы искусства, резной шкаф и уникальное изображение Мадонны 14 века, шедевр Сиенской школы.Как рассказала директор Государственного музея-заповедника В.Д. Поленова Наталья Поленова, «к нам приезжала эксперт Музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина Виктория Эммануиловна Маркова. Она сказала, что было бы интересно эту работу впоследствии показать».В эти дни в музее представлены работы Поленова, которые экспонируются не часто. А еще - итальянские акварели его младшей сестры Елены, талантливой, но менее известной художницы.





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