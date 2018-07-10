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10.07.2018 10:34 В деревне Мыза вне закона оказался водопровод Виталий Моторин





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Уже запрещенный к эксплуатации водопровод в деревне Мыза устроен следующим образом: труба диаметром около 250 миллиметров забирает воду из местного пруда, далее она уходит вот в эту насосную станцию. Затем водопровод разветвляется по деревне, его общая протяженность около двух-трёх километров.



Эта водонапорная система изначально была предназначена для водоснабжения дачников товарищества «Мыза», но со временем ее протянули и до одноименной деревни. Отвечал за нее так же дачный кооператив, он же и собирал деньги с жителей, но и то и другое делал, похоже, не совсем официально.



«Письменного договора нет, просто они раздали нам вот такие книжечки, и мы по ним платили. Последний раз 1200, перед этим 1000 платили», - рассказала житель деревни Мыза Любовь Петракова.



Кто устанавливал тариф, и почему суммы были именно такими? «Я и сам не понимаю - могли ли мы с них брать деньги или нет», - это фрагмент телефонного разговора с руководителем дачного кооператива. Именно к нему у администрации большие претензии.



Как считает начальник главного управления по Пролетарскому территориальному округу Сергей Шестаков, «он незаконно в течение 25 лет использовал водные ресурсы. Он из муниципального озера качал эту воду за деньги, поставлял как садоводам, так и жителям деревни Мыза 2».



Но и жители в свою очередь тоже задают весьма логичные вопросы. «50 лет было по закону. А по закону нас отключили без всякого предупреждения?», - говорит Вера Бредихина.



Так или иначе, оформлять документы должны те, кто оказывал услугу водоснабжения, но если оформить решить проблему водоснабжения дач в кооперативе обязуются, то вот с деревней все сложнее.



Ситуация уже зашла так далеко, что свою проверку начала прокуратура региона. Как сообщил прокурор Ленинского района Тульской области Владимир Савич, «конечно же, прекращение водоснабжения не может являться законным способом защиты своих прав с одной и другой стороны. В любом случае в рамках действующего законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования».



Окончания проверки с нетерпением ждут жители деревни Мыза. Колодцы, которые есть не на каждом участке, в жару иногда пересыхают, да и до пруда с ведрами пожилым людям ходить тяжеловато.



Бочки, вёдра… Такую экскурсию по своим владениям могут провести жители деревни Мыза. Хозяева около двух десятков домов, по их словам, уже не первый месяц ведут настоящую войну с засухой на своих приусадебных участках.Уже запрещенный к эксплуатации водопровод в деревне Мыза устроен следующим образом: труба диаметром около 250 миллиметров забирает воду из местного пруда, далее она уходит вот в эту насосную станцию. Затем водопровод разветвляется по деревне, его общая протяженность около двух-трёх километров.Эта водонапорная система изначально была предназначена для водоснабжения дачников товарищества «Мыза», но со временем ее протянули и до одноименной деревни. Отвечал за нее так же дачный кооператив, он же и собирал деньги с жителей, но и то и другое делал, похоже, не совсем официально.«Письменного договора нет, просто они раздали нам вот такие книжечки, и мы по ним платили. Последний раз 1200, перед этим 1000 платили», - рассказала житель деревни Мыза Любовь Петракова.Кто устанавливал тариф, и почему суммы были именно такими? «Я и сам не понимаю - могли ли мы с них брать деньги или нет», - это фрагмент телефонного разговора с руководителем дачного кооператива. Именно к нему у администрации большие претензии.Как считает начальник главного управления по Пролетарскому территориальному округу Сергей Шестаков, «он незаконно в течение 25 лет использовал водные ресурсы. Он из муниципального озера качал эту воду за деньги, поставлял как садоводам, так и жителям деревни Мыза 2».Но и жители в свою очередь тоже задают весьма логичные вопросы. «50 лет было по закону. А по закону нас отключили без всякого предупреждения?», - говорит Вера Бредихина.Так или иначе, оформлять документы должны те, кто оказывал услугу водоснабжения, но если оформить решить проблему водоснабжения дач в кооперативе обязуются, то вот с деревней все сложнее.Ситуация уже зашла так далеко, что свою проверку начала прокуратура региона. Как сообщил прокурор Ленинского района Тульской области Владимир Савич, «конечно же, прекращение водоснабжения не может являться законным способом защиты своих прав с одной и другой стороны. В любом случае в рамках действующего законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования».Окончания проверки с нетерпением ждут жители деревни Мыза. Колодцы, которые есть не на каждом участке, в жару иногда пересыхают, да и до пруда с ведрами пожилым людям ходить тяжеловато.





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