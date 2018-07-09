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НОВОСТИ | Общество



09.07.2018 18:46 Долго ли жителям «Петровского квартала» радоваться горячей воде?
"Вести-Тула"



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В «Петровском квартале» восстановлено горячее водоснабжение. Но под вопросом остается подача газа на котельную, которую эксплуатирует ресурсоснабжающая организация «Энергоресурс». Компания до сих пор не исполнила решение суда от 29 июня о немедленном погашении задолженности поставщику газа.

По данным газовиков, долг за период потребления с декабря 2017 года по май 2018-го составил более 7 миллионов. И после решения суда задолженность практически не изменилась, а жители квартала остаются заложниками данной ситуации. За дело взялись судебные приставы.

Как сообщила пресс-секретарь УФССП России по Тульской области Полина Овсянникова, «…руководству организации-должника было вручено предупреждение об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ за неисполнение решения суда. Также вручено постановление о назначении нового срока, который также требует немедленного исполнения. Кроме того, с руководства организации-должника было взято объяснение. В нем он указал, что судебное решение не было исполнено по причине того, что не установлено сумма, которую ООО «Энергоресурс» обязано выплатить «Газпром межрегионгазу Тула». Назначено рассмотрение решения вопроса о привлечении руководителя Энергоресурс к административной ответственности за неисполнение решения суда».
















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