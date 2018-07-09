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09.07.2018 18:34 В Новомосковске освятили 230-килограммовый колокол "Вести-Тула"





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Средства на колокол собрали в рекордно короткие сроки силами прихожан храма и духовных чад отца Лавра, пожелавших именно так выразить свою безграничную любовь человеку, трудами которого на новомосковской земле проросло и дало добрые плоды древо Православия.





Во Всехсвятском храме Новомосковска в день празднования Рождества Крестителя Господня Иоанна состоялась Божественная литургия. Духовный праздник продолжился освящением колокола-благовеста, посвященного памяти строителя и первого настоятеля храма приснопамятного архимандрита Лавра.Средства на колокол собрали в рекордно короткие сроки силами прихожан храма и духовных чад отца Лавра, пожелавших именно так выразить свою безграничную любовь человеку, трудами которого на новомосковской земле проросло и дало добрые плоды древо Православия.







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