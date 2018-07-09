НОВОСТИ | Общество







09.07.2018 17:35 Экспонаты из чеченского музея Толстого впервые приехали в «Ясную Поляну» Вести-Тула





| фото |



Экспозиция отражает атмосферу того времени, когда Лев Толстой проходил военную службу на Кавказе в станице Старогладковской. Там были написаны произведения «Детство», «Отрочество», «Набег». Свои впечатления от жизни в горах писатель отразил в рассказах и повестях «Рубка леса», «Разжалованный», «Казаки», «Кавказский пленник», «Хаджи-Мурат».



«Мы хотели рассказать о молодом Толстом и передать ощущения, какие он испытывал в начале своей писательской деятельности на Кавказе», - говорит заведующая отделом стационарных выставок музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» Валентина Миляева. - Уже более десяти лет приезжает сюда директор Литературно-этнографического музея, бывает на различных мероприятиях. Мысль вывезти экспонаты возникла именно у него и была поддержана нашим музеем. Это первая их выездная выставка».



Предметы из коллекции Литературно-этнографического музея Л. Н. Толстого в Чечне впервые покинули фонды и представлены на родине великого классика. В их числе старинная одежда горских народов, традиционный свадебный наряд жениха и невесты, религиозные предметы и бытовые.Экспозиция отражает атмосферу того времени, когда Лев Толстой проходил военную службу на Кавказе в станице Старогладковской. Там были написаны произведения «Детство», «Отрочество», «Набег». Свои впечатления от жизни в горах писатель отразил в рассказах и повестях «Рубка леса», «Разжалованный», «Казаки», «Кавказский пленник», «Хаджи-Мурат».«Мы хотели рассказать о молодом Толстом и передать ощущения, какие он испытывал в начале своей писательской деятельности на Кавказе», - говорит заведующая отделом стационарных выставок музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» Валентина Миляева. - Уже более десяти лет приезжает сюда директор Литературно-этнографического музея, бывает на различных мероприятиях. Мысль вывезти экспонаты возникла именно у него и была поддержана нашим музеем. Это первая их выездная выставка».





Читать @gtrktula

















