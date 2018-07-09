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09.07.2018 17:03 В «Поленово» устроили «Итальянские дни» Вести-Тула





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В рамках фестиваля открылась выставка, на которой представлены экспонаты из коллекции музея. Это работы Василия Дмитриевича, акварели его сестры Елены, менее известной, но талантливой художницы, а также картины, которые Поленов привез из Италии. Он был страстным коллекционером. В их числе и редкая - Мадонна Сиенской школы, датирована 14-м веком.



В музее-заповеднике художника Василия Поленова продолжается фестиваль длиною в месяц - «Итальянские дни». В эти выходные там побывали искусствоведы, музыканты и танцоры. Идея рассказать о том, какое влияние оказало путешествие по Италии на живописца, возникла у директора музея Натальи Поленовой.В рамках фестиваля открылась выставка, на которой представлены экспонаты из коллекции музея. Это работы Василия Дмитриевича, акварели его сестры Елены, менее известной, но талантливой художницы, а также картины, которые Поленов привез из Италии. Он был страстным коллекционером. В их числе и редкая - Мадонна Сиенской школы, датирована 14-м веком.





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