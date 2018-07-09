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09.07.2018 16:07 На главной площади Тулы развернулся «Нескучный город» Вести-Тула





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Кроме всего уже перечисленного, гостей главной площади Тулы ждут прокат роликовых коньков и электромобилей, кафе и ярмарка, выступления ди-джеев и мастер-классы. Предполагается, что эта зона будет работать ежедневно, но самое интересное гостей ждёт по пятницам, субботам и воскресеньям.



Уже сегодня здесь запланировано проведение фестиваля «Нескучные традиции», а через неделю - дискотека красок. Работать, как сообщают организаторы, это пространство будет на протяжении лета, но откладывать визит сюда всё же не стоит, поскольку первые посетители остались очень довольны.



Покататься на аттракционах, сразиться в настольный футбол и большой стритбол, проверить свою силу в сдаче норм ГТО и просто весело провести время - всё это можно сделать на главной площади города Тулы. Там начало свою работу творческое пространство «Нескучный город».Кроме всего уже перечисленного, гостей главной площади Тулы ждут прокат роликовых коньков и электромобилей, кафе и ярмарка, выступления ди-джеев и мастер-классы. Предполагается, что эта зона будет работать ежедневно, но самое интересное гостей ждёт по пятницам, субботам и воскресеньям.Уже сегодня здесь запланировано проведение фестиваля «Нескучные традиции», а через неделю - дискотека красок. Работать, как сообщают организаторы, это пространство будет на протяжении лета, но откладывать визит сюда всё же не стоит, поскольку первые посетители остались очень довольны.





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