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09.07.2018 16:03 В Тульской области заработала новая система «Мусор» "Вести-Тула"





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Как рассказал руководитель Центра гражданской защиты и спасательных работ города Тулы Николай Безруков, «…определены ответственные должностные лица, которые будут осуществлять контроль, и вносить изменения в данную программу».



Глава администрации Тулы Евгений Авилов отметил, что «…с учетом того, что заработал областной новый сервис по мусору, необходимо подумать над тем, как улучшить работу сервиса 3434. Потому что в настоящее время они не совсем взаимодействуют друг с другом. Разные сроки исполнения. Два сервиса существует для решения одной и той же проблемы».



По данным управления по благоустройству администрации Тулы, за прошлую неделю из Тулы было вывезено более двух с половиной тысяч кубометров мусора. В ликвидации свалок участвовало 127 человек и 89 единиц спецтехники. Напомним, что сейчас туляки могут сообщить в ЕДДС о перенакоплении мусора на контейнерных площадках, отправив сообщение на короткий номер 3434.Как рассказал руководитель Центра гражданской защиты и спасательных работ города Тулы Николай Безруков, «…определены ответственные должностные лица, которые будут осуществлять контроль, и вносить изменения в данную программу».Глава администрации Тулы Евгений Авилов отметил, что «…с учетом того, что заработал областной новый сервис по мусору, необходимо подумать над тем, как улучшить работу сервиса 3434. Потому что в настоящее время они не совсем взаимодействуют друг с другом. Разные сроки исполнения. Два сервиса существует для решения одной и той же проблемы».













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