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09.07.2018 15:44 В Ефремове устанавливают причину гибели мужчины на пожаре "Вести-Тула"





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Установлено, что в доме отсутствовало газоснабжение и было отключено электричество. В настоящее время по данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены причина пожара, причина смерти, иные обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.





В Ефремовском районе проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины. Его тело было обнаружено без признаков жизни минувшей ночью в сгоревшем доме, расположенном на улице Южной в Ефремове.Установлено, что в доме отсутствовало газоснабжение и было отключено электричество. В настоящее время по данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены причина пожара, причина смерти, иные обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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