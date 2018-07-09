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09.07.2018 15:12 «Газон» приглашает туляков сыграть в «Монополию» и «Лото» "Вести-Тула"





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В эти минуты и до 20-ти часов для всех желающих настольные игры: «Монополия», «Дневник авантюриста» и многие другие. А в 18.20 - игра «Лото». Как всегда по понедельникам клуб иностранного общения работает с 15.30, а тренинги проходят с 17.00! Сегодня в 21.30 при благоприятных погодных условиях планируется просмотр фильма «Танцуй со мной». Также все участники проекта «Газон» могут получить книжку «Газонокопилку».



Самые активные по итогам лета примут участие в розыгрыше призов, среди которых: полет на воздушном шаре, велосипед, сертификаты в развлекательные центры города и многое другое. Необходимо только посещать разные блоки молодежного пространства «Газон», собирать фишки и вклеивать их в «Газонокопилку». Книжки выдаются в инфо-центре проекта «Газон» в Тульском кремле.





На протяжении всего лета каждый будний день в Тульском кремле работает молодежное пространство «Газон». Сегодня состоится экскурсия «Город юный - город древний». Сбор группы в 16.50 у инфо-центра проекта «Газон» в кремле. По предварительной записи.В эти минуты и до 20-ти часов для всех желающих настольные игры: «Монополия», «Дневник авантюриста» и многие другие. А в 18.20 - игра «Лото». Как всегда по понедельникам клуб иностранного общения работает с 15.30, а тренинги проходят с 17.00! Сегодня в 21.30 при благоприятных погодных условиях планируется просмотр фильма «Танцуй со мной». Также все участники проекта «Газон» могут получить книжку «Газонокопилку».Самые активные по итогам лета примут участие в розыгрыше призов, среди которых: полет на воздушном шаре, велосипед, сертификаты в развлекательные центры города и многое другое. Необходимо только посещать разные блоки молодежного пространства «Газон», собирать фишки и вклеивать их в «Газонокопилку». Книжки выдаются в инфо-центре проекта «Газон» в Тульском кремле.

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