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НОВОСТИ | Общество



09.07.2018 15:12 «Газон» приглашает туляков сыграть в «Монополию» и «Лото»
"Вести-Тула"



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На протяжении всего лета каждый будний день в Тульском кремле работает молодежное пространство «Газон». Сегодня состоится экскурсия «Город юный - город древний». Сбор группы в 16.50 у инфо-центра проекта «Газон» в кремле. По предварительной записи.

В эти минуты и до 20-ти часов для всех желающих настольные игры: «Монополия», «Дневник авантюриста» и многие другие. А в 18.20 - игра «Лото». Как всегда по понедельникам клуб иностранного общения работает с 15.30, а тренинги проходят с 17.00! Сегодня в 21.30 при благоприятных погодных условиях планируется просмотр фильма «Танцуй со мной». Также все участники проекта «Газон» могут получить книжку «Газонокопилку».

Самые активные по итогам лета примут участие в розыгрыше призов, среди которых: полет на воздушном шаре, велосипед, сертификаты в развлекательные центры города и многое другое. Необходимо только посещать разные блоки молодежного пространства «Газон», собирать фишки и вклеивать их в «Газонокопилку». Книжки выдаются в инфо-центре проекта «Газон» в Тульском кремле.
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