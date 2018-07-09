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|09.07.2018 14:45 В Туле установят ещё около двух десятков остановочных павильонов
|Вести-Тула
В Туле в этом году закончат установку 118 новых остановочных павильонов. Муниципальная программа, рассчитанная на два года и начавшаяся в 2017-м, выполнена на 90 процентов, пояснили в городской администрации. Новые остановки стоят около 100 тысяч рублей каждая. Для полного завершения намеченной программы на тульских улицах таких нужно установить еще около двух десятков.
Кроме опрятного внешнего вида, их преимущество – антивандальные стёкла, которым не страшна расклейка незаконных объявлений. Как сообщил заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Администрации города Тулы Дмитрий Ярцев, «объявления удаляются скребками. После этого на стекле ничего не остаётся. Кроме того, в случае происшествия это стекло не наносит увечья, а осыпается – как лобовое стекло машины».
Так же в этом году в оружейной столице устроят более 70 площадок под остановочными павильонами. Финансироваться эти работы будут из средств федеральной программы «Безопасные и качественные дороги», по которой в Туле должны быть комплексно отремонтированы 14 улиц.
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