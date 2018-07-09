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09.07.2018 14:45 В Туле установят ещё около двух десятков остановочных павильонов Вести-Тула





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Кроме опрятного внешнего вида, их преимущество – антивандальные стёкла, которым не страшна расклейка незаконных объявлений. Как сообщил заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Администрации города Тулы Дмитрий Ярцев, «объявления удаляются скребками. После этого на стекле ничего не остаётся. Кроме того, в случае происшествия это стекло не наносит увечья, а осыпается – как лобовое стекло машины».



Так же в этом году в оружейной столице устроят более 70 площадок под остановочными павильонами. Финансироваться эти работы будут из средств федеральной программы «Безопасные и качественные дороги», по которой в Туле должны быть комплексно отремонтированы 14 улиц.



В Туле в этом году закончат установку 118 новых остановочных павильонов. Муниципальная программа, рассчитанная на два года и начавшаяся в 2017-м, выполнена на 90 процентов, пояснили в городской администрации. Новые остановки стоят около 100 тысяч рублей каждая. Для полного завершения намеченной программы на тульских улицах таких нужно установить еще около двух десятков.Кроме опрятного внешнего вида, их преимущество – антивандальные стёкла, которым не страшна расклейка незаконных объявлений. Как сообщил заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Администрации города Тулы Дмитрий Ярцев, «объявления удаляются скребками. После этого на стекле ничего не остаётся. Кроме того, в случае происшествия это стекло не наносит увечья, а осыпается – как лобовое стекло машины».Так же в этом году в оружейной столице устроят более 70 площадок под остановочными павильонами. Финансироваться эти работы будут из средств федеральной программы «Безопасные и качественные дороги», по которой в Туле должны быть комплексно отремонтированы 14 улиц.





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