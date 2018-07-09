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09.07.2018 13:59 Правительство Москвы подарило тулякам 84 подержанных микроавтобуса Вести-Тула





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Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник, «десять автобусов передадим в Министерство здравоохранения, они будут перевозить пациентов. Остальные будут переданы в «Тулаавтодор», «Тулаупрадор», проектные конторы для перевозки дорожных рабочих, оборудования».





84 автобуса малой вместимости подарило правительство Москвы Тульской области. Транспорт был передан в собственность правительства региона на безвозмездной основе. Подержанные автобусы марки «Фиат», рассчитанные на 18 мест, будут распределены между государственными учреждениями. Для перевозки пассажиров по маршрутам они предназначены не будут.Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник, «десять автобусов передадим в Министерство здравоохранения, они будут перевозить пациентов. Остальные будут переданы в «Тулаавтодор», «Тулаупрадор», проектные конторы для перевозки дорожных рабочих, оборудования».





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