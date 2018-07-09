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НОВОСТИ | Общество



09.07.2018 13:31 В Туле крепким семьям вручили медали «За любовь и верность»
София Гафарова

В Туле крепким семьям вручили медали «За любовь и верность»

| фото |
Почему ромашка так любима в России и ее сделали символом семейного праздника. Есть такая легенда, что когда-то люди загрустили и перестали смотреть на небо. Тогда на земле появилось маленькое солнышко с белыми лучиками. И когда эти цветы появились повсюду и их начали дарить друг другу, люди стали счастливее.

Свое счастье с ромашками и без создавали эти семьи. Уже стало традицией вручать парам, прожившим вместе более 25 лет, медали «За любовь и верность». И именно в Кремлевском сквере у памятника благоверных Петра и Февронии, покровительствующих семье и браку. В этот день среди награжденных оказался и сам глава города Юрий Цкипури. Со своей супругой Галиной они вместе почти полвека. Познакомились еще в студенчестве, когда учились в Воронежском медицинском институте.

«Познакомились, когда поехали на картошку. Была студенческая свадьба, а расписываться ехали в троллейбусе, потому что особо денег не было», - рассказал Юрий Цкипури. По словам Галины Цкипури, «…в семейной жизни самое главное находиться рядом, смотреть в одну сторону, не обращать внимание на мелочи».

Для этих молодых пар все только начинается и весьма оригинально. Они стали первыми участниками новой традиции города - единой регистрации брака в знаковый день и на самом значимом для семей месте. Все было официально - волнительное «да», скрепление подписями семейного союза и обмен обручальными кольцами.


Погода в первый же день проверяла на прочность новобрачных. То светило солнце, то лил дождь. Но необычная атмосфера отвлекала и подогревала радостные эмоции. Даже традиционную регистрацию в этот день в ЗАГСе разнообразили новшеством. Новоиспеченную семью Рековых поздравила семья Лабунец, которые тоже два года назад здесь поженились. А теперь уже в расширенном составе, с малышом, решили своеобразную эстафету семьи на счастье молодоженам.







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