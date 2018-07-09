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09.07.2018 13:06 В Туле заработала платная парковка на Союзной Вести-Тула





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Абонементы, приобретенные на парковочное пространство зоны №1, на улице Союзной не действуют. Способы оплаты те же, что уже существуют. Количество платных парковочных мест - 180, для ряда категорий граждан предусмотрены бесплатные - при наличии парковочного разрешения. В общем, вполне приемлемые, даже комфортные условия для посещения исторического центра Тулы, который обещают привести в полный порядок к нынешнему Дню города.



Сегодня в Туле начинает работать платная парковка на улице Союзной. Порядок следующий: с понедельника по пятницу, с 8 до 19 часов, первые три часа размещения транспортного средства - бесплатные, каждый последующий час - 100 рублей. Выходные и праздничные дни целиком - бесплатно.Абонементы, приобретенные на парковочное пространство зоны №1, на улице Союзной не действуют. Способы оплаты те же, что уже существуют. Количество платных парковочных мест - 180, для ряда категорий граждан предусмотрены бесплатные - при наличии парковочного разрешения. В общем, вполне приемлемые, даже комфортные условия для посещения исторического центра Тулы, который обещают привести в полный порядок к нынешнему Дню города.

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