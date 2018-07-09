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09.07.2018 13:00 В ДТП под Тулой погибли три человека Вести-Тула





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В результате ДТП в «Вольво» есть пострадавший, водитель отечественной легковушки и два его пассажира погибли.



















В ночь с 8 на 9 июля 2018 года около двух часов на автодороге «Тула-Белёв» в районе деревне Хопилово столкнулись грузовой «Вольво» и «ВАЗ».В результате ДТП в «Вольво» есть пострадавший, водитель отечественной легковушки и два его пассажира погибли.

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