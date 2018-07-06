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06.07.2018 17:37 В отношении руководителей УК «Новый Квартал» возбуждено уголовное дело "Вести-Тула"





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Однако начиная с января управляющая компания не произвела оплату за полученные ресурсы на общую сумму свыше 3-х с половиной млн. рублей, чем причинило «Энергоресурсу» материальный ущерб в особо крупном размере.



В результате этого без горячей воды почти месяц оставались более 20-ти многоквартирных домов в Туле. Причина - долг за газ ресурсной организации, которой в свою очередь задолжала УК. И, как стало известно, подача горячей воды в многоквартирные дома сегодня возобновилась.







Уголовное дело возбуждено в отношении руководителей УК «Новый Квартал». В ходе прокурорской проверки выяснилось, что между компанией «Энергоресурс» и УК заключён ряд договоров горячего водоснабжения, а также на подачу тепловой энергии.Однако начиная с января управляющая компания не произвела оплату за полученные ресурсы на общую сумму свыше 3-х с половиной млн. рублей, чем причинило «Энергоресурсу» материальный ущерб в особо крупном размере.В результате этого без горячей воды почти месяц оставались более 20-ти многоквартирных домов в Туле. Причина - долг за газ ресурсной организации, которой в свою очередь задолжала УК. И, как стало известно, подача горячей воды в многоквартирные дома сегодня возобновилась.

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