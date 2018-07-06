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НОВОСТИ | Общество



06.07.2018 16:54 Алексей Дюмин: люди ждут от скорой помощи оперативности и профессионализма
"Вести-Тула"



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Сегодня в недавно созданном в Тульской области Центре медицины катастроф прошла тренировка, на которой в рамках тестового вызова отработали полную цепочку действий. От звонка к диспетчеру, после логисту, бригаде и, наконец, пациенту.

Присутствовал на ней глава региона, попутно задавая вопросы о работе системы. Сейчас центр объединяет Большую Тулу и Дубенский район. К сентябрю в единую систему должна включиться вся область.

Алексей Дюмин отметил, что благодаря работе Центра время доезда скорой помощи в Туле сократилось в два раза. Такой же результат должен быть достигнут и в других муниципальных образованиях региона.

«Люди ждут от скорой помощи оперативности и профессионализма, это должно быть обеспечено. Необходимо сделать все для того, чтобы наши жители были уверены, что всегда смогут дозвониться до скорой, и что она приедет быстро», - подчеркнул глава региона.

Губернатор обратил особое внимание на привлечение кадров в сферу здравоохранении, в частности, на укомплектованность Центра квалифицированными специалистами.















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