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НОВОСТИ | Общество



06.07.2018 15:16 В Ясной Поляне можно увидеть пейзажи русских усадеб
Елена Панова



| фото |
Семеро французских художников и столько же усадеб. По одной на каждого. Год назад, в сентябре, они выезжали на пленэр, писали этюды. В Ясной Поляне работала известная во Франции Лоранс де Марлиив. Всего за месяц она успела сделать целую серию работ. Четыре попали на выставку. В том числе вот этот знаменитый вид на Большой пруд.

Как рассказал заведующий природно-мемориальным комплексом музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» Владислав Воронцов, «…цель этого проекта привлечь внимание к историческим местам и паркам России. подчеркнуть их уникальность, самобытность, значимость».

Выставка «Исторических ландшафтов» - совместный российско-французский проект. Участвуют в нем усадьбы, в которых сохранились обширные парковые ансамбли. Марьино, «Царское Село», кремль в Ростове Великом, «Ленинские Горки» в Подмосковье и великолепный дворцовый комплекс Ольденбургских в Воронежской области. Взгляд французских художников на русскую усадьбу, как говорят, эксперты, отличается от привычного.

«Манера письма у них очень разная. Они сильно отличаются от того взгляда к которому мы привыкли в России. Это совершенно другая манера», - говорит директор ассоциации «Возрождение исторических садов и парков»Екатерина Гомазкова.

Выставка передвижная. Ясная Поляна – четвертая усадьба, где экспонируются картины. Через год работы отправятся во Францию. Где будут показаны в замках-музеях.





















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