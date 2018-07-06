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06.07.2018 14:59 Тульские санитарные врачи опасаются вспышки кори "Вести-Тула"





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К тому же вспышка кори зафиксирована в соседней Калужской области, что несет определенную опасность особенно для не привитых граждан. Поэтому единственным гарантом профилактики кори является вакцинация. Ее делают еще в детстве, а так же до 35 лет. И врачи не советуют отказываться от нужной прививки.



«Корь опасна тяжелым клиническим течением. – Рассказывает главный специалист-эксперт отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по Тульской области Ольга Горохова. – Как правило, при этом заболевании температура поднимается до 38-39 градусов, бывает сильная интоксикация. На 4-5 пятый день появляется сыпь. Кроме того, корь опасна своими осложнениями. Такими, как пневмония, менингит, энцефалит. При тяжелом течение кори возможен летальный исход».



Как уточнили в Роспотребнадзоре, вирус кори был занесен в Тульскую область с других территорий. Вполне характерный способ распространения для острого инфекционного вирусного заболевания с высоким уровнем восприимчивости.К тому же вспышка кори зафиксирована в соседней Калужской области, что несет определенную опасность особенно для не привитых граждан. Поэтому единственным гарантом профилактики кори является вакцинация. Ее делают еще в детстве, а так же до 35 лет. И врачи не советуют отказываться от нужной прививки.«Корь опасна тяжелым клиническим течением. – Рассказывает главный специалист-эксперт отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по Тульской области Ольга Горохова. – Как правило, при этом заболевании температура поднимается до 38-39 градусов, бывает сильная интоксикация. На 4-5 пятый день появляется сыпь. Кроме того, корь опасна своими осложнениями. Такими, как пневмония, менингит, энцефалит. При тяжелом течение кори возможен летальный исход».









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