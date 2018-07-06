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06.07.2018 14:28 Туляки проголосуют за названия скверов "Вести-Тула"





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С 1-го июня, когда был объявлен конкурс на лучшее имя для скверов, поступило 24 заявки с 65 предложениями. Организаторы конкурса их рассмотрели и теперь выносят на суд горожан, чтобы принять окончательное решение. Принять его - и проголосовать надо не позднее 25-го июля. Туляки, чьи названия победят, получат призы. Главный из них - велосипед.





Сегодня на официальном сайте администрации Тулы стартует голосование за лучшее название общественных пространств. Речь идет о двух объектах: территории по проспекту Ленина между площадью Победы и улицей Болдина и сквере ТНИТИ на Болдина,98.С 1-го июня, когда был объявлен конкурс на лучшее имя для скверов, поступило 24 заявки с 65 предложениями. Организаторы конкурса их рассмотрели и теперь выносят на суд горожан, чтобы принять окончательное решение. Принять его - и проголосовать надо не позднее 25-го июля. Туляки, чьи названия победят, получат призы. Главный из них - велосипед.

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