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06.07.2018 13:06 В Киреевске готовятся к фестивалю рок-музыки LIVEнь Государственный Интернет-канал "Россия" http://tula.rfn.ru





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Участниками 2018 года станут культовая группа «Чёрный Обелиск»; идущая семимильными шагами к вершине рок-олимпа московская команда «LORI LORI»; одна из лучших psychobilly групп Европы «the Magnetix»; всеми любимые и ожидаемые «Обе-рек»; легендарная рокабилли банда «Мистер Твистер»; тульская группа «Антиматерия», которая презентует гостям фестиваля уникальную программу «Моя Оборона», состоящую из песен Егора Летова и «Гражданской Обороны»; молодые и дерзкие «Bitters». Ярким и запоминающимся завершением фестиваля станет выступление театра огня «Эра», который покажет зрителям программу, которая будет балансировать на грани волшебства изумрудной сказки и реальности.



Помимо выступления рок команд, гостей фестиваля ждут турнир по силовым видам спорта, участие в котором смогут принять все желающие, мастер-классы, выставки и ярмарки. Для комфортного нахождения на территории фестиваля будут установлены открытые кафе, зоны отдыха и прочие удобства. Также организаторы мероприятия не забыли и о юных поклонниках рок музыки: многочисленные аттракционы не дадут заскучать ни детям, ни их родителям.



Стоит напомнить, что LIVEнь – некоммерческий фестиваль. Вход на территорию феста, а также пользование парковкой и прочими удобствами бесплатны. Несмотря на то, что LIVEнь молодой фестиваль, он уже зарекомендовал себя как одно из самых громких и ожидаемых событий области. А факт того, что организаторы сделали это событие полностью бесплатным, привлечет внимание не только поклонников рок музыки, но и тех, кто просто захочет хорошо отдохнуть.





В городе Киреевске Тульской области 21 июля пройдет открытый фестиваль рок-музыки LIVEнь. Фестиваль является одним из самых масштабных мероприятий в Тульской области и легко составляет конкуренцию аналогичным фестивалям по всей России. В этом году организаторы планируют принять у себя не менее трех тысяч гостей из разных регионов страны и ближнего зарубежья.Участниками 2018 года станут культовая группа «Чёрный Обелиск»; идущая семимильными шагами к вершине рок-олимпа московская команда «LORI LORI»; одна из лучших psychobilly групп Европы «the Magnetix»; всеми любимые и ожидаемые «Обе-рек»; легендарная рокабилли банда «Мистер Твистер»; тульская группа «Антиматерия», которая презентует гостям фестиваля уникальную программу «Моя Оборона», состоящую из песен Егора Летова и «Гражданской Обороны»; молодые и дерзкие «Bitters». Ярким и запоминающимся завершением фестиваля станет выступление театра огня «Эра», который покажет зрителям программу, которая будет балансировать на грани волшебства изумрудной сказки и реальности.Помимо выступления рок команд, гостей фестиваля ждут турнир по силовым видам спорта, участие в котором смогут принять все желающие, мастер-классы, выставки и ярмарки. Для комфортного нахождения на территории фестиваля будут установлены открытые кафе, зоны отдыха и прочие удобства. Также организаторы мероприятия не забыли и о юных поклонниках рок музыки: многочисленные аттракционы не дадут заскучать ни детям, ни их родителям.Стоит напомнить, что LIVEнь – некоммерческий фестиваль. Вход на территорию феста, а также пользование парковкой и прочими удобствами бесплатны. Несмотря на то, что LIVEнь молодой фестиваль, он уже зарекомендовал себя как одно из самых громких и ожидаемых событий области. А факт того, что организаторы сделали это событие полностью бесплатным, привлечет внимание не только поклонников рок музыки, но и тех, кто просто захочет хорошо отдохнуть.

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