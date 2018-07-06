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06.07.2018 12:52 В Туле появилось еще одно футбольное поле с хорошим покрытием Надежда Долгих





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Не просто газон. Под ним специальное основание, дренажная система, система подогрева и полива! Играть на поле с покрытием от французского производителя, теперь можно в любых погодных условиях и без перерыва на восстановительный период травы.



«Здесь был асфальт, и когда с асфальтового поля дети приходили домой, то родители не успевали болячки лечить. Поэтому пообещал полтора года назад, что здесь будет хорошее поле, вот оно и появилось», - говорит генеральный директор АО «АК «Туламашзавод» Евгений Дронов.



Заводские футболисты клуба «Машиностроитель», который существует с 1930-х годов, успешно участвуют в чемпионатах области. Недавно победили в первом турнире «Региональная футбольная лига – Ростех». Воспользоваться современным полем смогут и жители Тулы.





Ребята переминаются с ноги на ногу в ожидании. Говорят, не терпится попробовать будут ли скользить кроссовки с шипами. Открытие футбольного поля с новым искусственным покрытием прошло в торжественной обстановке. Ленту перерезали, и поле сразу заполнилось юными футболистами.Не просто газон. Под ним специальное основание, дренажная система, система подогрева и полива! Играть на поле с покрытием от французского производителя, теперь можно в любых погодных условиях и без перерыва на восстановительный период травы.«Здесь был асфальт, и когда с асфальтового поля дети приходили домой, то родители не успевали болячки лечить. Поэтому пообещал полтора года назад, что здесь будет хорошее поле, вот оно и появилось», - говорит генеральный директор АО «АК «Туламашзавод» Евгений Дронов.Заводские футболисты клуба «Машиностроитель», который существует с 1930-х годов, успешно участвуют в чемпионатах области. Недавно победили в первом турнире «Региональная футбольная лига – Ростех». Воспользоваться современным полем смогут и жители Тулы.









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