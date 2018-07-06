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06.07.2018 12:39 Бывший сотрудник городской службы единого заказчика проведет год в колонии "Вести-Тула"





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Как следует из материала уголовного дела, ТСК «Паритет» в 2016 году осуществляла работы по благоустройству территорий Привокзального округа, в том числе в поселках Косая Гора и Иншинском. Сумма, перечисленная на счет «Паритета» составила 49 миллионов рублей из бюджета Тульской области и города Тулы.



В итоге, 29 дворовых территориях было благоустроено, однако, по данным следствия, Мархель со стороны городской службы единого заказчика, согласно данным следствия, подписал акт-приемки, заведомо осознавая, что работы были выполнены не в полном объеме, ненадлежащего качества, а их стоимость не соответствовала сумме по контракту.



Ущерб администрации оценен более чем в 6 с половиной миллионов рублей. Следствие в отношение других участников дела продолжается.







Один год колонии общего режима. Центральный районный суд вынес приговор бывшему сотруднику городской службы единого заказчика Александру Мархелю обвиняемого в мошенничестве.Как следует из материала уголовного дела, ТСК «Паритет» в 2016 году осуществляла работы по благоустройству территорий Привокзального округа, в том числе в поселках Косая Гора и Иншинском. Сумма, перечисленная на счет «Паритета» составила 49 миллионов рублей из бюджета Тульской области и города Тулы.В итоге, 29 дворовых территориях было благоустроено, однако, по данным следствия, Мархель со стороны городской службы единого заказчика, согласно данным следствия, подписал акт-приемки, заведомо осознавая, что работы были выполнены не в полном объеме, ненадлежащего качества, а их стоимость не соответствовала сумме по контракту.Ущерб администрации оценен более чем в 6 с половиной миллионов рублей. Следствие в отношение других участников дела продолжается.









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