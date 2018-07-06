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НОВОСТИ | Общество



06.07.2018 12:26 В Туле полным ходом идёт ремонт тротуаров
Алексей Еремин



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В Советском округе в этом году помимо прочих дорожных работ особое внимание уделят подъездам к центрам образования. Большинство из них уже оборудованы всем необходимым, но, как оказалось, ГОСТ – требует, куда большего внимания к таким объектам.

«Нужны специальные светофоры. Это не дешевое удовольствие, но это безопасность наших детей. Поэтому мы идем на это. В ближайшие три-четыре года мы приведем в нормативное состояние все подходы к школам», - говорит глава администрации Тулы Евгений Авилов.

Масштабный ремонт идет на улице Советской – площадь работ более 15 тыс. кв.м. Часть тротуара будет отремонтирована в плитке, часть – заасфальтирована. Стоимость работ тоже внушительная – почти 22 миллиона рублей.

Уже в следующем году жители Тулы смогут сами выбрать те тротуары, которые требуют срочного ремонта. Информация об объектах будет размещена на сайте администрации города. Там же можно будет отдать свой голос за тот или иной объект.

Всего в этом году в Туле планируют отремонтировать почти 60 тротуаров. Ремонт проводится в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» и муниципальной программы «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения». Завершить работы планируют до 1 сентября, чтобы свой очередной день рождения Город-герой встретил во всей красе.
















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