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НОВОСТИ | Общество



06.07.2018 12:04 Туляки активно участвуют в программе «Формирование комфортной городской среды»
Мария Кузнецова



| фото |
Аккуратные кусты, пышные гортензии, изысканная герань. Еще год назад только цветы и украшали этот двор на Кауля. В остальном -разруха. Сегодня здесь лежит асфальт, готова парковка и это еще не все. «Мы установим здесь лавочки, урны. Работы закончены на 90%», - говорит директор подрядной организации Анатолий Беззуб

Жильцы этих домов подали заявку на участие в проекте «Формирование комфортной городской среды» и выиграли. Чтобы попасть в проект, жители должны немного вложиться и помогать трудом - провести субботник, высадить цветы.

А здесь, на окраине городского переулка вообще с трудом верили в перемены. «Подписывали, но думали, что ничего не будет», – говорит местные жители. В этом дворе совместили сразу три программы. Поэтому будет и асфальт, и две площадки - для мини-футбола и детская.

Всего в этом году по программе благоустроят 77 дворов и два общественных пространства. Одно из них - сквер возле автовокзала.
Почти на все объекты программы подрядчики зашли к концу мая. Поэтому закончить должны до дождей и холодов.

Как рассказал заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров, «…в этом году в регионе планируется благоустроить 333 объекта. Из них 303 дворовых и 30 общественных пространств. Жители активно участвуют в программе».

«Прием заявок на участие в программе «Формирование комфортной городской среды» на следующий год продолжится до 1 августа. – Говорит первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин. - В настоящее время поступило более 600 заявок».

Проект формирование гор среды будет работать в Тульской области пять лет. На него будет потрачено почти два миллиарда рублей.
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