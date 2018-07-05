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05.07.2018 17:38 Роспотребнадзор по Тульской области открыл горячую линию для пострадавших от «Натали турс» "Вести-Тула"





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Одно из тульских туристических агентств прекратило сотрудничество с «Натали турс» задолго до этих событий, поскольку из-за невыполнения обязательств туроператора, у туристов случались весьма неприятные ситуации на отдыхе. По словам директора турагентства, «…не раз бывали случаи, когда клиентам «Натали турс» приходилось повторно оплачивать проживание».



Управление Роспотребнадзора по Тульской области уже открыло горячую линию для тех, кто пострадал в ситуации с «Натали турс». Они готовы проконсультировать о дальнейших действиях несостоявшихся туристов, помочь составить документы по получению компенсации за путёвку и моральный ущерб. А также просят всех, кто отправляется на отдых, быть внимательнее при оформлении документов на поездку.



Как рассказала заместитель начальника отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Тульской области Ольга Елистратова, «…заключая договор с турагентством необходимо обратить внимание на условия договора, в которых оговорены права и обязанности сторон. Особенно что касается возмещения ущерба. Нужно обязательно убедиться в том, чтобы была указана страховая компания».



Исход компании «Натали турс» не удивил представителей некоторых тульских турагентств. Один из крупнейших российских туроператоров объявил об аннулировании всех туров до 30 сентября 2018 года. Причина, как всегда, экономического характера: сократить убытки и стабилизировать финансовую ситуацию.Одно из тульских туристических агентств прекратило сотрудничество с «Натали турс» задолго до этих событий, поскольку из-за невыполнения обязательств туроператора, у туристов случались весьма неприятные ситуации на отдыхе. По словам директора турагентства, «…не раз бывали случаи, когда клиентам «Натали турс» приходилось повторно оплачивать проживание».Управление Роспотребнадзора по Тульской области уже открыло горячую линию для тех, кто пострадал в ситуации с «Натали турс». Они готовы проконсультировать о дальнейших действиях несостоявшихся туристов, помочь составить документы по получению компенсации за путёвку и моральный ущерб. А также просят всех, кто отправляется на отдых, быть внимательнее при оформлении документов на поездку.Как рассказала заместитель начальника отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Тульской области Ольга Елистратова, «…заключая договор с турагентством необходимо обратить внимание на условия договора, в которых оговорены права и обязанности сторон. Особенно что касается возмещения ущерба. Нужно обязательно убедиться в том, чтобы была указана страховая компания».









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