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05.07.2018 17:14 В Туле на постоянной основе заработала научно-производственная рота Виталий Моторин





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Все они, уже одетые в одинаковую, десантную форму - ценнейшие специалисты в машино и ракетостроении, конструировании стрелкового и артиллеристского вооружения, а также радиоэлектронике. В постоянно нуждающейся в кадрах оборонке их не просто ждали - можно сказать растили со школьной скамьи.



«Практически каждая из кафедр курируется нашей оборонкой. Там работают наши конструкторы, ребята уже готовятся по предметным вопросам, чтобы придти к нам работать. И нам, конечно, не хочется их терять на время военной службы», - говорит управляющий директор АО «Конструкторское бюро приборостроения» Дмитрий Коноплев.



Эта проблема на примере Тулы была заметна особенно отчетливо. В год профильные вузы здесь выпускают около 500 специалистов-оружейников. И это, в силу специфики в основном юноши, которых ждет военная служба. Указ президента, закрепивший создание научно производственных рот, дал возможность этим ребятам одновременно служить и работать, по специальности



«Тульская область - это оружейная столица России. – Говорит губернатор Тульской области Алексей Дюмин. - Открытие производственных рот в нашем регионе очень важно, с учетом того, что здесь сосредоточено около 20 процентов всех оборонно-промышленных предприятий страны».



Александр один Фокин из двадцати первых новобранцев Тульской научной роты. Он, как и его друг Артем, будет работать на НПО «Сплав» - предприятии известном по системам залпового огня «Град», «Смерч» и «Ураган». Трудиться здесь в ближайший год ребятам предстоит по полдня и за зарплату солдата срочника. «Нас будут привозить утром. До обеда мы будем работать, а после возвращаться в часть, где будем проходить военную подготовку», - говорит Александр.



Что же касается военной составляющей, то служить новобранцы научной роты, начиная уже с сегодняшнего дня, будут на базе 106-ой дивизии ВДВ. Для них разработана специальная программа, учитывающая их рабочий график. Но и пылинки с ценных кадров, десантники сдувать тоже не намерены. Огневая, строевая и физическая подготовки будут обязательными.



Впереди у новобранцев совершенно стандартный месячный курс молодого бойца и воинская присяга. После чего они приступят одновременно к работе на своих предприятиях и армейской службе. Ну а уже осенью, с началом нового призыва первую для оружейной столицы научную роту ждет и первое пополнение.





Оркестр, напутственные речи, волнующиеся родители, с виду - обычные проводы в армию. Вот только у каждого из двух десятков призывников за плечами как минимум высшее техническое образование.Все они, уже одетые в одинаковую, десантную форму - ценнейшие специалисты в машино и ракетостроении, конструировании стрелкового и артиллеристского вооружения, а также радиоэлектронике. В постоянно нуждающейся в кадрах оборонке их не просто ждали - можно сказать растили со школьной скамьи.«Практически каждая из кафедр курируется нашей оборонкой. Там работают наши конструкторы, ребята уже готовятся по предметным вопросам, чтобы придти к нам работать. И нам, конечно, не хочется их терять на время военной службы», - говорит управляющий директор АО «Конструкторское бюро приборостроения» Дмитрий Коноплев.Эта проблема на примере Тулы была заметна особенно отчетливо. В год профильные вузы здесь выпускают около 500 специалистов-оружейников. И это, в силу специфики в основном юноши, которых ждет военная служба. Указ президента, закрепивший создание научно производственных рот, дал возможность этим ребятам одновременно служить и работать, по специальности«Тульская область - это оружейная столица России. – Говорит губернатор Тульской области Алексей Дюмин. - Открытие производственных рот в нашем регионе очень важно, с учетом того, что здесь сосредоточено около 20 процентов всех оборонно-промышленных предприятий страны».Александр один Фокин из двадцати первых новобранцев Тульской научной роты. Он, как и его друг Артем, будет работать на НПО «Сплав» - предприятии известном по системам залпового огня «Град», «Смерч» и «Ураган». Трудиться здесь в ближайший год ребятам предстоит по полдня и за зарплату солдата срочника. «Нас будут привозить утром. До обеда мы будем работать, а после возвращаться в часть, где будем проходить военную подготовку», - говорит Александр.Что же касается военной составляющей, то служить новобранцы научной роты, начиная уже с сегодняшнего дня, будут на базе 106-ой дивизии ВДВ. Для них разработана специальная программа, учитывающая их рабочий график. Но и пылинки с ценных кадров, десантники сдувать тоже не намерены. Огневая, строевая и физическая подготовки будут обязательными.Впереди у новобранцев совершенно стандартный месячный курс молодого бойца и воинская присяга. После чего они приступят одновременно к работе на своих предприятиях и армейской службе. Ну а уже осенью, с началом нового призыва первую для оружейной столицы научную роту ждет и первое пополнение.











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