НОВОСТИ | Общество







05.07.2018 13:49 Сельскохозяйственные потребительские кооперативы региона поддержат грантами "Вести-Тула"





| фото |



Желающим принять в нем участие необходимо собрать пакет документов, который должен содержать не только заявку о намерении участвовать в конкурсе, но и копии свидетельства о государственной регистрации сельскохозяйственного потребительского кооператива.



Заявки принимаются по 4 августа. Подробности можно узнать по телефону: 8 (4872) 24-52-67 (доб. 3730).





Сельскохозяйственные потребительские кооперативы поддержат целевыми грантами. Региональный минсельхоз объявил конкурс на прием заявок от крестьянско-фермерских хозяйств.Желающим принять в нем участие необходимо собрать пакет документов, который должен содержать не только заявку о намерении участвовать в конкурсе, но и копии свидетельства о государственной регистрации сельскохозяйственного потребительского кооператива.Заявки принимаются по 4 августа. Подробности можно узнать по телефону: 8 (4872) 24-52-67 (доб. 3730).

Читать @gtrktula

















